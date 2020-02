Kidawa ostrzega: TVP może fałszować wyniki meczów

Ed 2.2.20 17:02

też jestem tego zdania, powinno być więcej Konfy w TVP, wtedy zmniejszy się poziom ich poparcia do poniżej progu wyborczego. wypowiedzi typy "drugi samolot w Smoleńsku", "tajny zydowski bunkier pod CPK" lub ze starszych "inwazja na Polskę w 2015", po wejściu Putina na Ukrainę, to już klasyka. Ciekawe też mają spojrzenie na służbę zdrowia, system ubezpieczeń społecznych, według ktorego "silni sobie dadzą radę, ludzie niezaradni - zdychać pod most" jak to wyznał w przypływie szczerości jeden z liderów Konfy