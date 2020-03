Kidawa kłamie, minister dementuje jej fake newsa!

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, w czasie dzisiejszej debaty o koronawirusie w Sejmie, opowiedziała o pacjentce, która ma być przykładem nieprawidłowości w działaniach polskich służb. Kobieta ta miała przylecieć w sobotę do Polski z Korei Południowej. Kidawa-Błońska mówiła:

-„Mówicie, że nie ma wirusa w Polsce. Wiemy, jak trudny jest dostęp pacjenta do lekarza. Ludzie muszą wiedzieć jaka jest dokładnie droga. Mówi się o tym, na lotniskach, wszystko świetnie funkcjonuje. To jak wytłumaczyć przypadek z soboty, kiedy pacjentka, która przyjechała z Korei, mówiła na lotnisku, że się źle czuje. Została wsadzona do samolotu i dopiero karetką zabrano ją w Krakowie. Coś nie działa panie premierze. Trzeba sprawdzić”