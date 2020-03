Kidawa-Błońska do rządzących: Oskarżam was!

Nina 26.3.20 15:19

Polacy czekaja KODawa-Błońska zeby was zlikwidować faz na zawsze z polityki wy jesteście zarazą gorszą od koronawirusa, pachołki niemieckie i ruskie ,targowica i zdrajcy Polski, wy tylko tu mieszkacie, aPolskę i Polaków nienawidzicie na to wskazuje wasze postępowanie i niszczenie podczs waszych 8 lat rzadów PO z PSL.Tylko na to czekamy by juz nigdy was nie oglądac.