Kazimierz Marcinkiewicz wychodzi… na ring. Będzie bił się z Collinsem

Ostatnio o byłym premierze Kazimierzu Marcinkiewiczu media pisały w związku z jego problemami finansowymi. Teraz stanął w centrum zainteresowania z całkiem innego powodu. Były polityk pojawi się na… ringu. W czasie charytatywnej gali Collins Charity Fight Night zawalczy z Rafałem Collinsem.

Gala Collins Charity Fight Night odbędzie się w Champion Sports Barze w hotelu Mariott. Wezmą w niej udział sportowcy, celebryci i przedsiębiorcy. Wystąpi m.in. Marcin Wrzoska, Grzegorz Collins, Michał Paszczy czy Joanna Jędrzejczyk. Wydarzenie zaplanowano na 2 czerwca.

- „Oprócz walk celebrytów zostaną zorganizowane także inne charytatywne pojedynki. Zachęcamy do wsparcia zbiórki poprzez udział w jednej z nich. Po zgłoszeniu się do startu na gali każdy z uczestników otrzyma indywidualny link do skarbonki, gdzie dodatkowo będzie zbierać środki na wsparcie Fundacji Braci Collins. Galę urozmaicą licytacje wyjątkowych przedmiotów oraz występy gwiazd”

- czytamy na Instagramie Fundacji Braci Collins.

