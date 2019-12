Ja M 17.12.19 16:36

Wyjść na ulicę, to POWINNI zwykli ludzie!!! Starczyło by tych, którym swoimi wyrokami pseudo sprawiedliwymi, kasta dała popalić!!! Nieraz zniszczyła życie, egzystencję. I POGNAĆ ICH AŻ DO MOSKWY!!!! Albo na Syberię, dla sprawiedliwości.