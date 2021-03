Kasta basta: Wyrok TSUE zatrzyma reformę sądownictwa?

We wtorek 2 marca zapadło wyrok TSUE dotyczący polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Według TSUE nowe przepisy mogą naruszać prawo Unii Europejskiej. Ma o tym jednak zdecydować sąd w Polsce. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Sprawę skomentował dla Onet znany z bycia przeciwnikiem reformy sądownictwa dr hab. Marcin Matczak, prof. UW.

- TSUE udowodnił po raz kolejny, że dokładnie widzi to, jak źle dzieje się w Polsce. Ten wyrok to ogromny sukces wszystkich polskich, niezależnych sędziów. On pokazuje, że PiS sromotnie przegrał tę wytoczoną ponad pięć lat temu bitwę o sądy - stwierdził Matczak.

Dodał również, że obecnie "Naczelny Sąd Administracyjny, który był autorem pytań do TSUE, na których kanwie wydany został wtorkowy wyrok, powinien sam zdecydować o tym, czy odmówić stosowania przepisów o KRS, które zostały uchwalone w czasie tzw. skoku władzy na Sąd Najwyższy.".

Matczak ocenił również, że wyrok TSUE "to jest też ogromny sukces wszystkich polskich niezależnych sędziów. On pokazuje, że PiS sromotnie przegrał tę wytoczoną ponad pięć lat temu bitwę o sądy. Bo sędziowie - mimo wulgarnych zagrywek typu uchylanie immunitetu, co spotkało Igora Tuleyę czy Beatę Morawiec - nie kładą uszu po sobie, ale walczą.".

admin/onet