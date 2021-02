Kasta basta! Uczestnik SK najechał na policjantów. Nie trafi do aresztu

Jak już dziś informowaliśmy, prokuratura skierowała wniosek o areszt wobec Wojciecha B., który usłyszał dziś zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy policji w czasie protestu tzw. strajku kobiet. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia tego wniosku jednak nie uwzględnił.

Sędzia Michał Kowalski z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowy areszt wobec Wojciecha B. Chociaż sędzia przyznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych podejrzanemu czynów, to w jego ocenie nie zachodzi ryzyko matactwa czy ucieczki.

Wojciech B. usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz kierowania w stosunku do nich gróźb, chcąc tym zmusić ich do zaniechania wykonywanych czynności. Do zdarzenia doszło 29 stycznia, kiedy w czasie protestu tzw. strajku kobiet mężczyzna kierując busem miał zjechać na chodnik i najechać na interweniujących policjantów. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

kak/PAP