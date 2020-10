Rybnicki sędzia bez immunitetu. Jechał pod wpływem alkoholu

We wtorek w Rybniku doszło do kolizji drogowej z udziałem sędziego Ryszarda F. W czasie przeprowadzanych czynności policyjnych stwierdzono u sędziego 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Izba Dyscyplinarna zdecydowała dziś o uchyleniu mu immunitetu.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek wieczorem, przy ul. Gliwickiej w Rybniku. Sędzia Ryszard F., będąc pod wpływem alkoholu, najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Kierujący tym autem 81. latek doznał w wyniku kolizji obrażeń ręki.

- „Sędzia Ryszard F. – Przewodniczący jednego z Wydziałów Sądu Okręgowego w Rybniku został wczoraj wieczorem zatrzymany w związku z ujęciem go na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję drogową. Przeprowadzone badanie wykazało u sędziego 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu” – poinformowała o zdarzeniu Prokuratura Krajowa.

Działając w porozumieniu z Sądem Apelacyjnym w Katowicach prokuratorzy zdecydowali o zatrzymaniu sprawcy kolizji. Sędzia, którego chroni immunitet, może zostać zatrzymany w przypadku, kiedy został zatrzymany na gorącym uczynku i zatrzymanie to jest niezbędne do prawidłowego toku postępowania. O takim zatrzymaniu musi zostać niezwłocznie powiadomiony prezes właściwego sądu apelacyjnego, któremu przysługuje prawo do nakazania natychmiastowego zwolnienia zatrzymanego sędziego. W tym przypadku jednak prezes tego sądu zgodził się na zatrzymanie i nie podjął decyzji o zwolnieniu.

Prokuratura skierowała do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie Ryszardowi F. immunitetu. Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku zarządził już natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Ryszarda F.:

- „Zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez sędziego występku opisanego w art. 178a par. 1 kk (prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości). Sędzia został złapany na gorącym uczynku. Po zdarzeniu został zatrzymany (...)” – uzasadniono tę decyzję w piśmie nadesłanym do Polskiej Agencji Prasowej.

Dziś wieczorem rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej poinformował o uchyleniu immunitetu sędziemu Ryszardowi F.:

- „Immunitet został uchylony w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego, czyli prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości” – przekazał Piotr Falkowski.

Dodał, że SN podjął decyzję o zawieszeniu sędziego w czynnościach i obniżeniu jego uposażenia o 45 proc. Teraz sędzia usłyszy zarzuty prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

kak/PAP, niezależna.pl