Kasta – Basta! Gersdorf kontra TK. I prezes SN blokuje rozprawę sporu kompetencyjnego

- Pani I prezes Sądu Najwyższego, i mówię to z przykrością, przenosi język codziennej publicystycznej debaty na salę Trybunału i sądów. Uważam, że jest to daleko idące wykroczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i sprawowanie funkcji przez osoby, które w ramach wymiaru sprawiedliwości działają

- Pozwoliła sobie podważyć prawomocność funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i kwestionować, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, w oficjalnym piśmie skierowanym do TK, status sędziów Trybunału. Nie zauważywszy, że w tej sprawie, kiedy składane były wnioski o wyłączenie sędziów, wielokrotnie Trybunał zajmował stanowisko i że nie ma w Trybunale sędziów, co do których są jakiekolwiek wątpliwości jeśli chodzi o ich status prawny