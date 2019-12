Kardynał Ladaria: Często rozmawiam z Benedyktem XVI

W każdym pontyfikacie były chwile budzące niepokój. Trzeba jednak mieć więcej zaufania do Pana Boga. Musi zwyciężyć nadzieja, a także modlitwa – mówi kard. Luis Ladaria. Od dwóch lat jest prefektem najważniejszej watykańskiej dykasterii: Kongregacji Nauki Wiary. Z tej racji regularnie, co tydzień widuje się z Papieżem Franciszkiem. Jednak jak ujawnił w wywiadzie dla tygodnia Ecco di Bergamo, często spotyka się i dyskutuje również z Benedyktem XVI. Zachował wielką jasność umysłu – zapewnia kard. Ladaria, przyznając, że niekiedy stawia sobie pytanie: „kimże ja jestem był piastować ten sam urząd, co w przeszłości Benedykt XVI”.

Hiszpański jezuita i teolog przypomina, że to kard. Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary określił duszpasterskie znaczenie pełnionej przez tę dykasterię posługi: „jesteśmy tu – mawiał Papież Senior - by bronić i chronić wiary ludu Bożego. Nie jesteśmy tu dla teologów, lecz dla ludu, dla prostych wierzących”.

Przy okazji zapewnił też iż fakt, że on i Papież należą do tego samego zakonu to czysty przypadek. Przed konklawe spotkałem go tylko raz. Ja byłem już wtedy sekretarzem kongregacji, a kard. Bergoglio odwiedził nas wraz z innymi argentyńskimi biskupami w ramach wizyty ad limina – wspomina kard. Ladaria.