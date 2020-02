Kard. Stanisław Dziwisz wydał oświadczenie ws. biskupa Szkodonia

Niejestemrobotem 11.2.20 12:09

Rozwiązało. Na tyle na ile się da. Jeśli mówimy coś co jest prawdą, to nie ma mowy o pomówieniu. Więc jak ktoś jest pomawiany, to może pozwać, ale jeśli faktycznie coś zrobił, to nie pozywa i siedzi cicho, żeby dodatkowo sobie nie zaszkodził. Ewentualnie po prostu woli o danej sprawie zapomnieć i jej nie drążyć, ale to już nie wina przepisów. I lepiej się tego nie da rozwiązać.