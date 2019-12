Kard. Raymond Leo Burke: Odmowa Komunii lesbijce w związku to czyn właściwy

Biden popiera finansowanie aborcji na żądanie z kieszeni podatnika, a także tzw. „małżeństwa homoseksualne”. Mimo to chciał przyjąć Komunię św. Kard. Burke zauważył, że w takiej sytuacji „ksiądz jest zobowiązany doradzić tej osobie, by nie przystępowała do Komunii św. A jeśli taka osoba przystąpi, by przyjąć Komunię św. [kapłan] ma jej odmówić”.