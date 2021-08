Kard. Parolin: Stolica Apostolska wspiera zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego

Jak informuje watykański portal Vaticannews, podczas Światowego Forum na rzecz Pokoju, odbywającego się właśnie w Korei Południowej, watykański Sekretarz Stanu zapewnił o stałym zaangażowaniu Kościoła i Stolicy Apostolskiej na rzecz zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego. „Popieramy wszelkie wysiłki zmierzające do przekształcenia obecnej konfrontacji we współpracę” – powiedział kard. Pietro Parolin.

W konferencji biorą udział naukowcy, eksperci i politycy z ponad 20 krajów.

W swoim przemówieniu kard. Parolin przypomniał słowa papieża Jana XXIII, który powtarzał, że „warto szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli”. Podkreślił, że bez zastosowania tej zasady trudno będzie osiągnąć porozumienie na Półwyspie Koreańskim. Zaznaczył, że niezbędne jest promowanie wszelkich inicjatyw zdolnych do poszerzania horyzontów i budowania wspólnych więzi pomiędzy oboma państwami.

Pokój nie jest dany raz na zawsze

- „Prawdziwy pokój wzrasta w sercach i sumieniach jednostek. Nigdy nie może być oddzielony od sprawiedliwości. Zawsze wspierany jest przez osobistą ofiarę, miłosierdzie i miłość – powiedział kard. Pietro Parolin. – Pokój pozwala odnaleźć wszystkim spełnienie, ponieważ zawsze jest zakotwiczony w konkretnych potrzebach i aspiracjach ludzi. W związku z tym pokój nie może być osiągnięty raz na zawsze, ale musi być budowany nieustannie. Wymaga zatem szczerej współpracy wszystkich, gotowości do odłożenia na bok rywalizacji na rzecz wspólnego dobra.“

Z kolei ekspert od polityki międzynarodowej, Nunziante Mastrolia, zaznacza, że pojawiły się sygnały świadczące o możliwości ponownego otwarcia dialogu pomiędzy zwaśnionymi państwami.

- „Fakt, że obie Koree wznowiły rozmowy, jest pocieszający, ponieważ sytuacja na Północy jest bardzo niepokojąca, zarówno, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jak i sytuację pandemiczną. Jednak mam wątpliwości, czy te rozmowy mogą rzeczywiście doprowadzić do rozwiązania kwestii podziału między dwoma krajami, ponieważ sprawą kluczową jest rozbrojenie nuklearne – powiedział w rozmowie z rozgłośnią papieską Nunziante Mastrolia. – Moim zdaniem nie ma szans na zjednoczenie Korei, dopóki Północ będzie przeprowadzać próby jądrowe i utrzymywać swój program atomowy. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Korea Północna ponownie uruchomiła elektrownię zdolną do produkcji plutonu. Problemem jest także rosnące napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz negatywny wpływ, jaki wycofanie się z Afganistanu może mieć na Półwysep.“

mp/vaticannews.va/Łukasz Sośniak SJ – Watykan