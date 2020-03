Kanada zamyka hospicja, które nie chcą dokonywać eutanazji

ktoś tam 5.3.20 14:15

Tym co nie umieją czytać ze zrozumieniem.



Jest wyraźnie napisane, że to katolickie hospicja się sprzeciwiają, a nie że wszystkie. Zatem jeśli przyjąć, że eutanazja jest tym zbawieniem to nie ma tam czegoś takiego jak brak absolutny dostępu do eutanazji.



Niestety eutanazja TO JEST składowa cywilizacji śmierci. Natomiast stanowisko rządu Kanady jest dobitnym świadectwem tego, że coś takiego jak owa słynna neutralność światopoglądowa nie istnieje.