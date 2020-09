Kaleta: Gigantyczna skala awarii ,,Czajki''. Dwa Stadiony Narodowe ścieków trafiły do Wisły

Skala ścieków wpadających do Wisły po kolejnej awarii „Czajki” jest ogromna. Władze Warszawy próbują to bagatelizować, rozmywać odpowiedzialność oraz zrzucać winę na kogo tylko się da, włącznie z terrorystami. Jak podkreślił w wywiadzie dla Posat News wiceminister sprawiedliwości Sbastian Kaleta, skala zanieczyszczeń wpadających do Wisły jest ogromna.

Kaleta powiedział:

- Skala zanieczyszczenia w Warszawie jest gigantyczna. Mówimy o dwóch Stadionach Narodowych wypełnionych ściekami, które wlały się do Wisły

Dodał też:

- W ubiegłym roku rząd odpowiedział na nadzwyczajną sytuację, która się wcześniej nie wydarzyła, a w tym roku mamy powtórkę. Jest oczywiste, że ci, którzy odpowiadali za naprawę, czyli MPWiK i Rafał Trzaskowski, nie podołali zadaniu

Kaleta stwierdził też, że za awarię Czajki nie powinni płacić mieszkańcy Połcka i innych miast, do których po drodze trwafiają ścieki, a tak by się stało gdyby skutki naprawiania awarii były pokryte z budżetu państwa. Zauważył też, że choć syutuacja nie jest korzystna, to miasto Warszawa za tą naprawę powinno zapłacić, tym bardziej, że jest to kolejna awaria za rządów prezydenta Trzaskowskiego, a pierwsza była pokryta z budżetu państwa.

mp/polsat news