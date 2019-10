Juncker: Denerwowały mnie posądzenia o pijaństwo

Ustępujący przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker udzielił wywiadu niemieckim dziennikom zrzeszonym w sieci RND. Polityk skomentował m.in. posądzenia o pijaństwo. Jak wspomina Juncker, na początku tego typu sugestie bardzo go denerwowały.

„Nie można złamać oporu Trumpa, idąc po pijanemu do Białego Domu”-powiedział, przypominając sytuację z ubiegłego roku, kiedy to skłonił prezydenta USA, Donalda Trumpa do tymczasowej rezygnacji z ceł na samochody importowane z Unii Europejskiej.