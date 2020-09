Jezuita ostro o Hołowni: Niech ktoś temu chłopczykowi pomoże

Prezydent Andrzej Duda w pierwszą podróż zagraniczną w drugiej kadencji uda się do Włoch, gdzie między innymi zostanie przyjęty przez papieża Franciszka. Prezydent pomodli się też przy grobie św. Jana Pawła II w stulecie urodzin papieża. Bardzo nie podoba się to Szymonowi Hołowni, który zarzuca prezydentowi „turystykę religijną” na koszt podatników. Gwieździe TVN-u w ostrych słowach postanowił odpowiedzieć polski misjonarz ks. Wojciech Ziółek.

- „Mamy prezydenta, który, jak się dowiaduję, w przyszłym tygodniu będzie uskuteczniał turystykę religijną za nasze pieniądze, bo znowu pojedzie do Watykanu” – skomentował prezydencką wizytę we Włoszech lider Polska 2050 Szymon Hołownia.

- „To jest rzecz, która nie chce mi się zmieścić w głowie” – dodał.

Stwierdził też, że Andrzej Duda „znowu będzie na kolanach w ramach pełnienia swoich obowiązków realizował praktyki religijne”.

Hołowni w ostrym tonie odpowiedział były prowincjał jezuitów a obecnie misjonarz na Syberii ks. Wojciech Ziółek SJ:

- „Niech ktoś temu chłopczykowi pomoże, bo się dziecko zamęczy! Funkcja przewodniczącego klasy wyraźnie go przerosła i nijak nie potrafi poradzić sobie z emocjami. Powrót do bycia dyżurnym i opieka nad akwarium powinny go uspokoić” – napisał duchowny.

Gdy niespotykanie spokojny jezuita pisze takie rzeczy, to znaczy, że ten występ gwiazdy tvn mocno go dotknął... — ks. Marek Lis ن (@ksMarekLis) September 15, 2020

kak/Twitter