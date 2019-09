Cuda ''Polski pod Krzyżem''. Jeszcze Polska nie zginęła, póki nie zgasła wiara w Boga!

katole pełzające ,niczym robale, przed skrzyżowanymi belkami z przybitym do nich truchłem i proszące o coś tam... równie dobrze mogli by klęczeć przed wychodkiem a skuteczność tych ich modlitw była by taka sama jak "rozmawianie" z krzyżem!

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha