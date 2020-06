Jerzy Bukowski: Pytanie do sierot po PRL ws. Kuklińskiego

Tym sierotom po PRL, które w dalszym ciągu bezskutecznie usiłują podważyć strategiczną rolę generała Ryszarda Kuklińskiego w okresie zimnej wojny bezpodstawnie sugerując, że nie miał on dostępu do najważniejszych tajemnic Układu Warszawskiego zawierających plan uderzenia na Zachód, a przekazywał Amerykanom jedynie to, co dotyczyło Wojska Polskiego pragnę zadać tylko jedno pytanie: dlaczego zdecydowana większość tych dokumentów była w języku rosyjskim?