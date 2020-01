Jerzy Bukowski: Od domniemanej wielkości do upadku jest tylko jeden krok...

Beno 6.1.20 15:10

Skąd to tylu nienażartych do PO trafia. Profesorzy i lekarze i ciągle mają mało. W tej opozycji, to chyba żadna moralność, etos, etyka zawodowa, uczciwość, tylko sami łapówkarze, złodzieje i zboki. Jak Polacy mogą na takie coś głosować. To chyba tylko wrogowie Polski i idioci się cieszą, że obywatele polscy są okradani i w pogardzie.