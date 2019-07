Jerzy Bukowski: Która koalicja rozpadnie się pierwsza?

Chęć dostania się do parlamentu jest słabym spoiwem politycznym, trzeba więc postawić pytanie: czy wszystkie opozycyjne koalicje dotrwają do jesiennych wyborów, a jeżeli nie, to która z nich rozpadnie się jako pierwsza? Z jednej strony brak bowiem jednolitej podstawy programowej, z drugiej mamy do czynienia z wielkimi ambicjami polityków, którzy głośno deklarując, że idzie mi głównie o odsunięcie od władzy sprawującego ją obecnie obozu, po cichu marzą tak naprawdę wyłącznie o uzyskaniu lepszego wyniku wyborczego niż koalicjant.