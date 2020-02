Jerzy Bukowski: Dlaczego nikt, poza Dudą, nie przedstawił programu?

Eustachy 2.2.20 16:55

Pomimo tego, że tutejsi fanatycy PiS i tak mi nie uwierzą, bo już niejednokrotnie pisali do mnie w komentarzach różnego rodzaju oszczerstwa zarzucając mi kłamstwo, napiszę, że w 2015 roku głosowałem na pana Dudę. Co więcej, namawiałem do tego kroku moich znajomych i rodzinę. Ba, czyniłem to już wtedy, kiedy w lutym 2015 roku sondaże dawały 15 procent panu Dudzie i 70 ówcześnie urzędującemu prezydentowi. Powiem jeszcze więcej, uczestniczyłem w moim mieście rodzinnym w spotkaniu z ówczesnym kandydatem panem Dudą, który przyjechał do nas Dudabusem i uścisnąłem jemu dłoń. Liczyłem, że tak jak zapowiada, będzie to aktywna prezydentura na wzór amerykański, będzie prezydentem z prawdziwego zdarzenia, który ma w sobie za dużo energii, aby pilnować żyrandola. Już najbardziej podobała mi się deklaracja o wstaniu z kolan w polityce międzynarodowej i dbania o to, aby imię Polski było szanowane. Co mogę powiedzieć dziś po tych pięciu latach? Jestem głęboko rozczarowany, ogromnie zawiedziony. Nie była to prezydentura aktywna, a raczej miałka, nudna, bezbarwna i nijaka. Wstanie z kolan w polityce międzynarodowej? Chyba raczej zamiana klęcznika i uprawianie polityki na kolanach wobec Kijowa i Tel-Awiwu. Z całą pewnością nie oddam głosu na pana Dudę w pierwszej turze. Poprę Krzysztofa Bosaka, a w drugiej turze albo zostanę w domu i nie poprę nikogo z dwójki Duda-Kidawa, albo zrobię to, co podpowie pan Bosak np. wybrać "mniejsze zło" i pana Dudę. Tak jak pięć lat temu byłem wielkim entuzjastą Andrzeja Dudy, tak dziś jestem jego sceptykiem. Żeby nie było, że tylko ja... Pamiętacie państwo kto przyczynił się istotnie do triumfu Dudy w 2015 roku? Był nim Wojciech Sumliński, autor głośnej książki o Komorowskim. W owym czasie media PiS nosiły go na rękach. Polecam odsłuchać wywiad z poniższego linku, co kilka tygodni temu mówił o A. Dudzie ten sam Sumliński (link poniżej):

https://www.youtube.com/watch?v=euOrNrt6urM