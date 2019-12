,,Jaruzelski błagał Moskwę o interwencję zbrojną''. Zdemaskował go Władimir Bukowski

„Piliśmy w nocy wódkę i zapytałem Władimira o rodzinę. Żachnął się. Powiedział, że nie mógł mieć żony ani dzieci, bo komuniści by ich zabili. Chciał sam ponosić konsekwencje. Wiemy, co stało się z synami pułkownika Kuklińskiego czy rodziną Antoniego Hedy <<Szarego>>”

To, zdaniem Wieczorka, powinno ponad wszelką wątpliwość rozstrzygnąć pytania badaczy w tej kwestii. Jak dodał, Bukowski przez pewien czas pracował jako ekspert Jelcyna, dzięki czemu posiadał dostęp do archiwów KGB. Czytał je w dziwnych, grubych okularach, które jak się okazało – były najnowocześniejszym urządzeniem na świecie, które papiery kopiowało. Ujawnił je później w książce „Moskiewski proces”.

Jednym z najważniejszych dokumentów był ten dotyczący Wojciecha Jaruzelskiego. Bredniami okazały się twierdzenia, że to dzięki Jaruzelskiemu udało się uchronić Polskę od interwencji sowietów. Przeciwnie – okazało się, że to "zdrajca Jaruzelski kilka razy błagał Rosję o interwencję zbrojną". To zaś mogło oznaczać dziesiątki tysięcy ofiar wśród Polaków.