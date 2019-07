Jarosław Kaczyński: Zrobiliśmy to, co obiecaliśmy. To jest wiarygodność

– Polska tradycja wyrasta ze wsi, z różnej wsi – ta, która jest teraz i tej, której już nie ma. Ale to stąd wziął się ten fenomen, który nazywamy polskością, a to jest coś niesłychanie ważnego i cennego. Rozwijajmy to ze wszystkich sił. Nasza władza to wspiera – ostatnio Koła Gospodyń wiejskich, również OSP. Tego wsparcia będzie więcej. Pamiętajcie, proszę Państwa, że władza może uczynić wiele, bo może doprowadzić do tego, że mamy dzisiaj ten dobry czas dla Polski. To są spotkania tego dobrego czasu, właśnie po to, aby ten dobry czas trwał – mówił Jarosław Kaczyński.