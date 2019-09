Jarosław Kaczyński: Wypowiedź Schetyny to przekroczenie wszelkich granic!

„Wypowiedź szefa PO Grzegorza Schetyny o powiązaniu dostępu do funduszy unijnych z praworządnością można uznać za antypaństwową”

Skandaliczne słowa Schetyny padły w trakcie jego wtorkowej wizyt w Brukseli, kiedy to podkreślił, że opowiada się za powiązaniem dostępu do funduszy UE z przestrzeganiem praworządności.

„ W gruncie rzeczy to, co powiedział Schetyna jest żądaniem, by wypłaty dla Polski, dla polskich rolników, polskiej gospodarki zależały od decyzji opozycji”.