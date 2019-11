Jarosław Kaczyński: Wszystko jest możliwe, tylko potrzebny jest patriotyzm!

Olej 19.11.19 14:06

Jak to jest, że gdy trzeba ,,dołożyć'' komuś z politycznego klucza to i bat się znajduje. Jednakowoż ci co są chronieni mogą wszystko, mogą kraść - nie swoimi rękami - zostawać posłami, senatorami, prezydentami miast, pełnić urzędy.



Jak to jest, że obywatel nikt za batonik idzie siedzieć, a funkcyjny polityk za miliardowe przewały chodzi sobie za poręczeniem - de facto ukradzionej forsy ?



Jak to jest, że w porozumieniu gazowym /wedle słów prezesa PGNiG/ państwo polskie dopłacało rocznie miliard zł. idący w straty i nikt za to nie odpowiada ?



Jak to w ogóle jest możliwe, że system prawa dzielący społeczeństwo na towarzyszy i resztę przetrwał i doskonale funkcjonuje obecnie ?