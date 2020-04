Jarosław Kaczyński do Sasina: Ani kroku wstecz

katolicka kretynizacja polski 21.4.20 18:42

To coraz silniejsze parcie do majowych wyborów, może oznaczać, że prognozy są złe i żoliborski pokurcz w panice ciśnie Sasina! A Sasin jako odrażająca, cyniczna, okrągła morda świni świadomej swojego sprzedajnego zakłamania, zrobi wszystko co mu kałczyński karze!