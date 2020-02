Jan Bodakowski: Szokuje mnie nienawiść artystów do wyborców PiS. Przypomina mi się wtedy piosenka Kazika...

Obserwując scenę polityczną w naszym kraju odnoszę niepokojące wrażenie, że AntyPiS to środowiska zjednoczone w swoim bezpodstawnym i fałszywym przeświadczeniu o własnej elitarności. W duchu apartheidu, choć zapewne nieświadomie, środowiska groteskowej opozycji uważają, że są one wyższe rasowo i z racji tego powinny być uprzywilejowane względem niższych rasowo wyborców PiS (na tej samej zasadzie jak biała mniejszość była uprzywilejowana wobec czarnej większości w RPA za czasów segregacji rasowej).

Jak można było przeczytać na antyPiSowskim portalu „Na temat” „w trakcie wywiadu z Tomaszem Lisem Jerzy Stuhr stwierdził, że wyborcy PiS obecnie "mszczą się za wielowiekowe ciemiężenie". Zgodził się także, że są oni "potomkami chłopów folwarcznych"”.

Według portalu Wprost, Marian Opania w rozmowie z Onetem powiedział o wyborcach PiS: „– Uważam, tak jak za komuny, że jeżeli ktoś popiera ten typ władzy, to albo jest durniem, albo wyrachowanym łajdakiem, sprzedawczykiem. Innego wyjścia nie ma. Niektóre nasze autorytety robią dziś to samo, ale piętno pozostanie. I niektórzy niektórym będą to długo pamiętać".

Media informują, że aktor znany z roli księdza w serialu „Plebania” Włodek Matuszak na swoim profilu Facebookowym napisał; „Nie mam już najmniejszej wątpliwości, że przyczyną całego zła jest fatalny poziom edukacji Polaków. To właśnie ci ludzie są paliwem wyborczym Kaczyńskiego. Im mniej rozumieją z tego co dzieje się w Polsce tym lepiej dla rządzących. Rasa panów rzuci ochłap z pieniędzy podatników i tłum szczęśliwy. Będą potem skandować imię wodza. Zaraz ktoś powie, że i wykształceni popierają rządy PiS. Tak. I to jest specjalna kategoria ludzi. To cyniczni karierowicze. Powiem nieco brutalnie: Gówno ich obchodzi dobro Polski, dobro Polaków. Dla nich najważniejsze jest słowo JA. Doją Polskę jak dojną krowę. Tak panie Duda. Pan to przewidział wygłaszając kiedyś sentencję : "Ojczyznę dojną racz nam wrócić panie " To was dotyczy ludu pisowski. To wasz prezydent okazał się prorokiem. Ale tak generalnie współczuję wszystkim, którzy zapomnieli co to honor. Bo kiedyś spotkamy się i popatrzymy sobie w twarz”.

TVP informowało, że znana aktorka Krystyna Janda, choć sama korzysta w swojej komercyjnej działalności z pieniędzy podatników, to na swoim Facebooku umieściła grafikę porównującą wyborców PiS do prostytutek. „Janda udostępniła wpis na swoim profilu. Widzimy tam grafikę, na której umieszczono napis: <<Na PiS głosowało 8 mln ludzi, po tym jak PiS rozdał 100 mld zł socjału w postaci różnych plusów, czyli jeden głos kosztował 12500 zł>>" – czytamy. Autorzy podzielili tę kwotę przez liczbę dni, w których rządził PiS, dodając, że „za jedną dobę PiS zapłacił 8 zł 75 gr. swojemu wyborcy” (w oryginale). Jak dopisano, ''firma Sedlak&Sedlak podaje, że za noc z prostytutką w Warszawie trzeba zapłacić średnio 2256 zł''”.

Janda, co opisywał portal „Na temat”, umieściła na swoim Facebooku też grafikę będącą mową nienawiści wobec biednych, szydzącą ze złej sytuacji finansowej wyborców PiS. Takie zachowanie skrytykował lewicowy aktywista Jan Śpiewak pisząc, że "promowanie uprzedzeń wobec biednych niewiele się różni od promowania uprzedzeń wobec innych narodów. Trzeba to jasno i otwarcie powiedzieć bez owijania w bawełnę: Krystyna Janda jest rasistką. Liczę na reakcje ludzi kultury".

Na łamach „Super Expressu” lewicowy publicysta „Galopujący major” uznał, że szerzenie nienawiści do wyborców PiS jest szkodliwe dla opozycji. Jego zdaniem „Za każdym razem to samo. Za każdym jednym razem. Przychodzi aktor albo aktorka do liberalnych mediów i nagle zaczyna sączyć. Sączyć jad pogardy, nienawiści albo totalnej ignorancji. A to, że wyborcy PiS to potomkowie chłopów pańszczyźnianych, a to, że się wyborcy PiS sprzedali się za 500+, a to, że zaraz PiS zabierze wszystkim internet. Potem aktorzy jeszcze wracają i na swoich wallach na fejsie dopisują, że wyborcy PiS skaczą po pieniądze albo są prostytutkami. Robią to liberalni aktorzy i aktorki, robią non stop i ciągle jest to nagłaśniane. A im bardziej wyborców PiS wyzywają, tym bardziej PiS rośnie”.

Choć nie jestem wyborcą PiS, to szokuje mnie nienawiść i pogarda artystów ze środowiska antyPiSu wobec wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego. Za każdym razem, kiedy jestem świadkiem tego, jak artyści z pogardą wypowiadają się o zwolennikach Prawa i Sprawiedliwości, przypomina mi się piosenka Kazika o artystach.

Jan Bodakowski

