Jan Bodakowski: Szokująca publikacja ,,Egzorcysty'' o UFO

JS 17.2.20 11:13

Maria Simma, miała łaskę rozmawiania z duszami z Czyśćca. Zapytała, czy na innych planetach jest rozumne życie. Odpowiedź nadeszła kilka tygodni później i brzmiała: NIE. Nie ma rozumnych istot na innych planetach i wierzę, że w taką odpowiedź należy wierzyć, gdyż w innym objawieniu dowiemy się jaki był cel stworzenia nieba i ziemi. Jak podaje bł. Emmerich, ziemia została STWORZONA jako pole walki duchowej dla rodzaju ludzkiego. Walki między Bogiem a demonami i ta walka odgrywa się w naszym umyśle. Po co więc Bóg stworzył bezkresny kosmos ? Mało się o tym pisze i mówi ale kosmos jest niczym innym jak hologramem a naukowcy robią nas zwyczajnie w konia, tak jak w przypadku śmiechu wartej tzw. teorii ewolucji jako kreatorki całego życia.

Czym jest UFO ? Wg objawienia danego bł. Emmerich, Bóg umieścił na czarnej, wyniosłej górze (między dzisiejszą Grecją a Turcją) upadłych aniołów, którzy żałowali swoich czynów. Jednak one zamiast pokuty uwodziły ludzi, płodzili z nimi potomstwo, tworzyli hybrydy ale to wiemy z tzw. mitów greckich, które wcale mitami nie są ! Zniszczył Bóg górę a demony przeniósł w powietrze a w miejscu góry mamy morze, które swoją nazwę zawdzięcza właśnie tej czarnej górze. Jedną z umiejętności demonów jest zmiennokształtność. Doświadczył jej min. św. o. Pio. A co przekazała nam Maria Simma ? UFO to wizje, które są dziełem szatana. Wszystko do siebie pasuje, chociaż dla prosto myślącego ziemskimi naukami umysłu jest nie do pojęcia i absurdalne ale co my wiemy o tym świecie ? Są dwa rodzaje nauki - jedna dla pospólstwa a druga dla elit i elity wiedzą że nas naucza się że coś jest niemożliwe a jest możliwe. Od nas zależy jaki chcemy mieć pogląd na świat - mocno zredukowany czy otwarty.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam