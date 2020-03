"Jakimowicz o Grodzkim: ignorant do potęgi entej"

#Jedziemy | J. #Jakimowicz: Gdy usłyszałem to, co T. Grodzki mówi w programie u pani M. Olejnik, to zdałem sobie sprawę, że mamy do czynienia z arogancją na najwyższym poziomie. Pan marszałek myśli, że jest jak As z filmu Hydrozagadka - pojawia się i wszyscy robią to co on chce. pic.twitter.com/sptaTet2yl