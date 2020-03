Jaki o Kurskim: budował przeciwwagę dla mediów liberalnych

JAN 8.3.20 14:36

Jestem ciekawy czy oglądaleś TVPINFO za czasow PO i PSL ? Tam było pranie mózgu !!!PIS,PIS,PIS,PIS,PIS,PIS niedobry !J.Kaczynski nie dobry !J.Kaczynski zly ! itd,itd,itp.Tamta telewizja byla lepsza wedlóg Ciebie ? albo TVN czy inne telewizje Propagandowe ? Mozesz za darmo ogladać Sport bo tak te platformiane łajzy robili by wszystkie wazne sportowe imprezy byly kodowane przez stacje komercyjne i płatne i to pochwalasz ?! Jezeli tak sie krytykuje TVP Info że to Pisowska Telewizja to po co te Platformiane i lewackie świnie przyjmują zaproszenie do tej telewizji ?! Skoro są wrogami PIS to takich zaproszen bym nie przyjmował !Ale jest takie polskie powiedzenie:PLUJ ŚWINI W MORDĘ,TO POWIE ŻE DESZCZ PADA !