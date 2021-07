Otrzymanie mieszkania na drodze spadku wielu z nas może kojarzyć się z najlepszą niespodzianką od życia lub scenariuszem jak z filmu jednak nic dziwnego, że wiele osób zastanawia się jak sprzedać nieruchomość ze spadku? Czy można to zrobić za pomocą popularnego skupu mieszkań oraz jakie podatki musimy wtedy uregulować? O tym w dzisiejszym artykule.

Formalności po otrzymania mieszkania ze spadku.

Otrzymując mieszkanie po zmarłej osobie nie możemy nim od razu dysponować (na przykład od razu wynająć komuś lub wystawić na skup mieszkań ze spadku). Najpierw musimy załatwić pewne formalności związane z nabyciem takiej nieruchomości.

Przede wszystkim musimy w jakiś sposób potwierdzić posiadanie mieszkania, które otrzymaliśmy po zmarłej osobie. Możemy to zrobić za pomocą dwóch dokumentów: stwierdzenie nabycia spadku lub poprzez odpowiedni akt notarialny ze szczegółami uzyskania. W ten sposób zyskujemy pełnoprawne pozwolenie na sprzedaż mieszkania ze spadku lub dalsze rozporządzanie nim.

Spadkobierca ma sześć miesięcy na podjęcie decyzji co chce zrobić ze swoim prawem do danej nieruchomości. Może odrzucić swoje prawa jeśli, na przykład, mieszkanie jest zadłużone, lub przyjąć je – wtedy będzie musiał je potwierdzić. Oba dokumenty – czy ten uzyskany na drodze sądowej, czy ten wydany przez notariusza będą miały taką samą moc sprawczą jednak otrzymamy je w różnych odstępach czasu oraz cena jaką zapłacimy za jej wydanie. Jeśli chcemy uruchomić postępowanie spadkowe w sądzie cała sprawa będzie wymagała o wiele większego zaangażowania naszego czasu. Akt notarialny uzyskamy w o wiele krótszym czasie jednak wszystkie osoby, które posiadają prawa do mieszkania będą musiały być obecne na spotkaniu.

Spadek a uregulowanie długów.

Termin sześciu miesięcy na podjęcie decyzji o prawach do mieszkania to również możliwość zdecydowania przez wszystkich spadkobierców o przyjęciu majątku po zmarłym, a co za tym idzie także nieuregulowanych należności finansowych. Jeśli więc zdecydują się na przyjęcie swoich praw do nieruchomości w celu późniejszej sprzedaży poprzez skup mieszkań ze spadku będą musiały najpierw spłacić wszystkie powiązane z nieruchomością długi.

Posiadanie praw spadkowych lub przyjęcie spadku nie oznacza jednak przejęcia długów, które bezpośrednio dotyczyły spadkodawcy. Nie będziemy więc musieli płacić takich zaległości jak chociażby alimenty na dziecko czy renta.

Aby stwierdzić, które osoby są obciążone potencjalnym długiem należy przeprowadzić tak zwane dochodzenie wierzytelności od spadkobierców. W ten sposób dowiadujemy się o tym kto ma prawo do spadku i jednoczenie ciąży na nich obowiązek spłaty długów spadkodawcy.

Zmiany w prawie przychylniejsze dla spadkobiercy?

Nie każdy wie, że od dwóch lat obowiązują nowe przepisy podatkowe, według których rozliczamy się z otrzymanego na drodze spadku mieszkania. Wcześniej jeśli dostaliśmy takie mieszkanie i sprzedaliśmy je w przeciągu 5 lat musieliśmy zapłacić wysoki podatek od sprzedaży nieruchomości wynoszący 19%. W praktyce więc najlepszym rozwiązaniem było czekać 5 lat od otrzymania mieszkania ze spadku, niestety z zamrożonym potencjalnie kapitałem.

Na szczęście dla spadkobierców od dwóch lat zmieniło się prawo, wyliczając całkowite 5 lat na okres posiadania mieszkania nie przez nas ale przez spadkodawcę. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeżeli zmarły kupił dom lub mieszkanie 4 lata temu nam pozostaje jedynie rok oczekiwania aby nie musieć płacić podatku. Po tym czasie możemy jak najbardziej skontaktować się ze skupem mieszkań ze spadku i sfinalizować transakcję (jeśli oczywiście spełniliśmy wcześniejsze wymagania).

Skup mieszkań ze spadku najlepszym rozwiązaniem na polskim rynku?

Kiedy uregulujemy wszystkie formalności związane z potwierdzeniem prawa do nieruchomości ze spadku możemy dowolnie decydować o jego dalszym losie. Wiele osób zdecyduje się zostawić mieszkanie i wykorzystać na własne cele mieszkaniowe. Pozostali będą myśleli o wyremontowaniu starego mieszkania po dziadkach lub rodzicach i wynajmie jako dodatkowym źródle dochodu do domowego budżetu. Duża część osób zobaczy jednak w odziedziczonym mieszkaniu potencjalną inwestycję i będzie chciała sprzedać nieruchomość ze spadku.

Czas jaki będziemy potrzebować za sprzedaż takiego mieszkania zależy w dużej mierze od naszego zaangażowania, tego czy włożymy wcześniej pieniądze w remont starego domu lub lokalu oraz naszej znajomości prawa. Możemy samodzielnie próbować sprzedać dom lub mieszkanie po zmarłych krewnych z rodziny jednak z doświadczenia wiemy już, że takie mieszkania nie cieszą się wielkim powodzeniem w porównaniu do nowych mieszkań czy nowoczesnych mieszkań z drugiej ręki.

