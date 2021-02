Jak można odświeżyć wygląd laptopa?

Sprzęt komputerowy zazwyczaj służy nam przez lata. Niestety, gdy jest często używany, jego wygląd może pozostawiać wiele do życzenia. Zamiast go wymieniać, warto zainwestować kilka złotych w jego odświeżenie. Zobacz, jak zrobić to w najprostszy sposób.

Naklejki na laptopa

Najłatwiejszym sposobem na odświeżenie wyglądu laptopa jest oklejenie jego obudowy. Pozwoli to na ukrycie zarysowań i innych drobnych mankamentów. To także metoda, która nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności. Wystarczy odpowiednio dopasować rozmiar naklejki, a następnie nakleić ją na obudowę laptopa. W razie problemów można ją odkleić i poprawić jej ułożenie.

Naklejki na laptopa nie służą wyłącznie upiększeniu komputera. Szeroki wybór wzorów pozwala na spersonalizowanie swojego sprzętu. Dzięki temu można podkreślić swój styl, a także wyróżnić się z tłumu. Naklejka na laptopa może nawiązywać do ulubionej dziedziny sportu, zainteresowań i profesji, przedstawiać uwielbiane dzieło malarskie lub zabawną grafikę. Możliwości jest naprawdę dużo.

Warto podkreślić, że naklejka na laptopa wykonana jest z matowego materiału, odpornego na uszkodzenia i zabrudzenia. W razie potrzeby można wyczyścić ją przy pomocy suchej ściereczki.

Nakładki na laptopa

Alternatywnym, ale nieco droższym rozwiązaniem są nakładki na laptopa. Niekiedy określa się je mianem skórek. Zwykle są one wykonane z grubszego materiału. Dostępne są w wariantach ze wzorem, w kolorze oryginalnej obudowy lub przezroczyste. Ostatni rodzaj może posłużyć po prostu jako zabezpieczenie przed zarysowaniem.

Naklejki na klawiaturę

Jednym z najbardziej zużywających się elementów laptopa jest klawiatura. Zniszczeniu mogą ulec wszystkie klawisze lub tylko te najczęściej używane. Można oczywiście je wymienić, jednak trzeba się wtedy liczyć z wysokimi kosztami. Zdarza się także, że nie udaje się to we wszystkich modelach.

Zdecydowanie prostszym i tańszym rozwiązaniem są naklejki na klawiaturę. Wystarczy kupić arkusz w odpowiednim kolorze i nakleić go na zużyte klawisze. Cena standardowego arkusza to zaledwie kilka złotych.

Osoby, które chcą całkowicie odmienić wygląd swojego laptopa, mogą zdecydować się na kolorowe naklejki na klawiaturę. Możliwości jest naprawdę dużo. Na rynku dostępne są naklejki tęczowe, ombre, metaliczne, kolorowe, pastelowe, imitujące marmur, z zabawnymi obrazkami oraz składające się na jedno ze znanych dzieł malarskich.

Dlaczego warto odświeżyć wygląd laptopa?

Jest wiele powodów, dla których decydujmy się na odświeżenie wyglądu naszego laptopa. Najczęściej jest to po prostu chęć ukrycia drobnych wad, które powstały na skutek wieloletniego użytkowania sprzętu. Zdecydowanie lepiej pracuje się na komputerze, który dobrze się prezentuje. Nie ma się wówczas także oporów przed korzystaniem z niego w miejscach publicznych. Wygląd laptopa warto odświeżyć także przed jego sprzedażą. Kupujący często zwracają uwagę nawet na najdrobniejsze szczegóły.

Zmiana wyglądu laptopa to w także sposób na jego spersonalizowanie. Są osoby, które lubią wyróżniać się na tle innych. Dzięki naklejkom lub nakładkom sprzęt staje się jeszcze bardziej osobisty.