Jak działa parownica do ubrań? Czym wyróżnia się dobra parownica do ubrań?

Tradycyjne żelazka, które wymagają użycia deski do prasowania i zazwyczaj są dosyć duże, powoli ustępują miejsca parownicom do ubrań. Co prawda nie są w stanie zastąpić ich w stu procentach, ponieważ nie radzą sobie z grubszymi materiałami lub sztywniejszymi koszulami tak, jak zwykłe żelazka, a do tego nie nadają się do prasowania większej ilości rzeczy. Mimo to cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników. Doskonale sprawdzają się przy cienkich ubraniach albo takich, które trudno uprasować przez nietypowy fason pełen zakamarków, do których żelazko, ze względu na swój rozmiar nie ma możliwości dotrzeć. Dobra parownica do ubrań pozwala na szybkie odświeżenie odzieży na przykład przed wyjściem, doskonale sprawdzi się podczas podróży – nie zajmie dużo miejsca w walizce, a nasze ubrania będą piękne i zadbane każdego dnia wycieczki.

Jak działa parownica do ubrań?

Żeby skutecznie wyprasować ubrania przy pomocy parownicy, należy najpierw rozwiesić element garderoby na wieszaku. Następnie napełnić zbiornik parownicy wodą i przystąpić do prasowania. Urządzenie trzeba zawsze trzymać w pozycji pionowej. Uruchomiona parownica od razu podgrzewa wodę, ta zamienia się w parę wydmuchiwaną na ubranie.

Jaka parownica do ubrań jest dostępna na rynku?

Na pytanie, jaka parownica do ubrań jest dostępna na rynku, nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ mamy kilka rodzajów parownic do wyboru. Pierwszą z nich jest parownica stojąca, która wyglądem nieco przypomina odkurzacz. Ma duży pojemnik na wodę, można nią odświeżyć nawet tak obszerne odzienie jak garnitur, szybko się nagrzewa i pomaga zwalczać bakterie oraz nieprzyjemne zapachy nagromadzone w materiałach ubrań. Drugą opcją jest mała parownica ręczna. Cechuje się lekkością, równie szybkim nagrzewaniem wody, możliwością dotarcia do nawet bardzo trudno dostępnych miejsc. Doskonale sprawdza się w podróży, nie wymaga rozkładania deski do prasowania. Gorąca para zabija nawet do 90% bakterii – to ogromny plus parownic. Trzecim wariantem jest żelazko z parownicą. Nie wymaga ono nawet bezpośredniego kontaktu z materiałem, co jest bezpieczne także podczas prasowania delikatnych tkanin.

Najlepsza parownica do ubrań – zalety

Najlepsza parownica do ubrań to zdecydowanie taka, która spełnia nasze oczekiwania i indywidualne potrzeby. To urządzenie, które ma wiele zalet. Przede wszystkim, dzięki niej jesteśmy w stanie bardzo szybko pozbyć się zagnieceń na ubraniach, nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Radzi sobie lepiej z delikatnymi materiałami niż tradycyjne żelazko. Wszelkie koronki, tiule, falbanki, zasłony, firanki, rzeczy z wełny i inne ozdoby przestaną być wyzwaniem w kwestii prasowania. Ryzyko przypalenia ubrania przestaje istnieć! A do tego ubrania nie ulegają zniszczeniom, na jakie są narażone podczas prasowania rozgrzanym żelazkiem.

Dobra parownica do ubrań to doskonały sposób na walkę z roztoczami. Nie jest wyłącznie sprzętem przeznaczonym właśnie do odzieży. Pamiętajmy, że roztocza gromadzą się także w pościeli, materacach, kocach, pledach, dywanach, zasłonach… W miejscach, z którymi obcujemy na co dzień, a nie mamy świadomości, że nieczyszczone mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Silne alergeny niestety potrafią doprowadzić do bóli głowy, astmy, wysypek i innych chorób skóry. Dlatego warto pomyśleć o inwestycji w parownicę. Regularne odświeżanie nią wszelkich tekstyliów znajdujących się w naszym domu zapewnia bezpieczeństwo i chroni nasze zdrowie. Parownica do ubrań sprawdza się także w roli urządzenia czyszczącego i dezynfekującego. Poleca się używanie jej do torebek, butów, szali, czapek, kurtek i innych elementów odzieży wierzchniej tuż po powrocie do domu. Wymienione rzeczy z reguły pierzemy i czyścimy rzadziej niż ubrania, istnieje ryzyko, że mogą rozwijać się w nich bakterie i wirusy. Dobra parownica do ubrań świetnie je zwalcza. Nie zaszkodzi również, jeśli zdezynfekujemy przy jej pomocy także wycieraczki, klamki, klucze, portfele i inne rzeczy, na których potencjalnie mogli rozgościć się nieproszeni goście.

Ranking parownic do ubrań, czyli jak wybrać najlepszą

Ranking parownic do ubrań zdominowany jest przez parownice ręczne. Nie ma się co temu dziwić, są one wygodne, lekkie, łatwo je przewozić oraz przechowywać, a potrafią zdziałać prawdziwe cuda podczas pracy. Zachwycają nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oto modele, które najczęściej goszczą w rankingach:

parownice, które umożliwiają prasowanie w pionie, jak i w poziomie,

sprzęt wyposażony w dodatkową szczotkę do usuwania zanieczyszczeń,

urządzenia wzbogacone wbudowanym systemem antywapiennym, który zapobiega osadzaniu się kamienia wewnątrz,

parownice posiadające w zestawie wymienne nakładki,

urządzenia gwarantujące prasowanie bez pozostawiania wilgotnych plam na materiale.

To, jaką parownicę wybierzemy, zależy od naszego budżetu i zapotrzebowania. Najlepsze parownice do ubrań wiążą się z poniesieniem nieco większych kosztów, ale trzeba przyznać, że funkcje, jakie oferują, są warte każdej ceny. Zakup parownicy jest inwestycją na długie lata późniejszego efektywnego używania. Nie ma więc co chcieć przesadnie na tym oszczędzać.