Jacek Żakowski: Ciężko mi, trudno, ale... pochwalę Kaczyńskiego

"Trzeba pokazać wieloletnią ścieżkę dochodzenia do coraz wyższych płac minimalnych by zdopingować przedsiębiorców do modernizowania gospodarki. Strasznie źle się czuję, bo teraz mam być obrońcą Kaczyńskiego, a on dewastuje mój kraj. Ekonomiści już dawno mówili, że trzeba zdopingować przedsiębiorców do inwestycji w większą produktywność, żeby Polacy zasuwali nie łopatami tylko koparkami. Nie twierdzę, że Kaczyński jest geniuszem, może z 4000 zł przesadził, ale to nie jest kompletnie od rzeczy" - dodał dziennikarz.