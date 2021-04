Homoherezja atakuje! Niemieccy kapłani planują błogosławienie par homoseksualnych na 10 maja

Homoherezja atakuje! Ponad 50 niemieckich parafii zaoferowało się udzielić 10 maja błogosławieństwa parom homoseksualnym w trakcie nabożeństwa nazwanego „Miłość zwycięża, błogosławieństwo dla kochanków”. Setki niemieckich księży postanowiło przeciwstawić się zakazowi błogosławieństwa par homoseksualnych, czyli postąpić wbrew oświadczeniu Kongregacji Nauki Wiary z 15 marca tego roku.

Po wydaniu oświadczenia przez Kongregację ksiądz Bernd Mönkebüscher, który jest zadeklarowanym homoseksualistą, zamieścił na Facebooku wpis, w którym zaprotestował przeciwko stwierdzeniu, że Kościół nie może udzielać błogosławieństwa parom homoseksualnym. W swojej deklaracji, którą napisał wspólnie z Burhardem Hose, nazwał nauczanie Kongregacji Nauki Wiary „przestarzałym”.

W swoim oświadczeniu Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła m.in., że Kościół „nie wyklucza udzielania błogosławieństwa pojedynczym osobom o skłonnościach homoseksualnych, które przejawiają pragnienie życia w wierności objawionym planom Bożym, tak jak naucza Kościół, ale uznaje za niedozwoloną jakąkolwiek formę błogosławieństwa, która zmierzałaby do uznania ich związków. (...) Bóg nie przestaje błogosławić każdemu ze swoich dzieci pielgrzymujących na tym świecie (...). Ale On nie błogosławi i nie może błogosławić grzechu”.

Z kolei ks. Mönkebüscher, przeciwstawiając się nauce Kościoła wyłożonej przez Kongregację, w swojej deklaracji stwierdza m.in.: „Będziemy wciąż towarzyszyć ludziom, którzy zobowiązują się do trwałego partnerstwa, i błogosławić ich związki”. Dalej duchowny dodaje, że księża popierający tę deklarację nie będą odmawiać błogosławienia par homoseksualnych, gdyż jest to w ich przekonaniu ich obowiązek duszpasterski, by udzielić ludziom błogosławieństwa „w ważnych chwilach ich życia”.

Naukę Kościoła katolickiego na temat moralności seksualnej, którą Kongregacja jedynie potwierdziła, sygnatariusze deklaracji ks. Mönkebüschera uważają za „wykluczającą i przestarzałą”. Według duchownego deklaracja została podpisana przez ponad 2 500 osób, w tym 551 księży. Deklaracje przesłano do biskupa Georga Bätzinga, przewodniczącego Episkopatu Niemiec. Biskup Franz-Josef Overbeck z Essen ogłosił, że nie będzie wyciągać konsekwencji kanonicznych wobec księży, którzy w maju pobłogosławią w jego diecezji pary homoseksualne.

Hiszpański biskup José Ignacio Munilla Aguirre z San Sebastián, reagując na wiadomości z Niemiec, wezwał katolików na całym świecie do modlitwy i postu za Kościół w Niemczech, by pozostał on wierny Magisterium Kościoła katolickiego i nie popadał w schizmę.

jjf/LifeSiteNews.com