Hołownia na prezydenta? Polityka Insight: Kampania już ruszyła

Warto przy tym zauważyć, że w ostatnich miesiącach publicysta i prezenter jest niezwykle aktywny w mediach spolecznościowych, ale do tej pory w żaden sposób nie odniósł się do informacji o ewentualnym starcie w przyszłorocznym wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Co ciekawe, kiedy szef Rady Europejskiej, Donald Tusk ogłosił we wtorek, że nie wystartuje w wyborach na prezydenta RP, Hołownia zamieścił na FB ciekawy wpis. Dziennikarz poinformował m.in. o dwóch nowych książkach swojego autorstwa, a także przyznał, że kończy przygodę z programem "Mam Talent!"