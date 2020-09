Hołownia kupiony przez niemiecką narrację: ,,Nazistowskie kule nie rozróżniały...''

Wszystko wskazuje na to, że dr. Jerzy Targalski może mieć całkowicie rację w odniesieniu do Szymona Hołowni i jego ruchu. Otóż Targalski uważa, że Niemcy potrzebują w Polsce partii, która będzie bezkrytycznie spełniała wolę Belina, a Hołownię ma wspierać sam Tusk. Trzaskowski natomiast stał się niewygodny z dwóch powodów.

Po pierwsze przegrał wybory, a po drugie zyskał na tyle dużą rozpoznawalność, że mógłby zagrażać autorytetowi samego Tuska.

Szymon Hołownia umieścił na Twitterze skandaliczny post wpisujący się w niemiecką narrację zamazującą odpowiedzialność Niemiec za zbrodnie II wojny światowej.

W jego wpisie czytamy:

- Pamięć pierwszego września nie jest własnością PiS. Nazistowskie kule nie rozróżniały, czy ktoś jest lewicowy, czy prawicowy. Wierzący, czy niewierzący. Poglądy nie miały znaczenia, mordowano jak leci. Wyciągnijmy z tego wreszcie wnioski. Albo będziemy razem, albo nas nie będzie

Tę pokrętność szybko wychwycili Internauci. Poniżej kilka wybranych odpowiedzi na wpis Hołowni, a Hołownia próbował się tłumaczyć. Jak już się chce być w polityce, to słowa trzeba jednak dobierać właściwie

Komentarze pod ostatnim twittem boleśnie ilustrują to, co w nim napisałem. Upamiętniamy dziś jedną z największych tragedii, jaka wydarzyła się w dziejach Polski. Dla was to jest moment, żeby skakać do gardła? Bo nazwałem niemieckich zbrodniarzy nazistami?