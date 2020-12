Oto orędzie Hołowni: Narodzie wpłać 5, 10 złotych na me konto

- Serdecznie was pozdrawiam. Zapraszam, abyście wsparli nasz ruch Polska2050.pl, żebyście wpłacili 10 zł, 5 zł, 20 zł – powiedział w swoim ostatnim vlogu lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.

W trakcie kolejnego płomiennego oraz pełnego emocji wystąpienia Hołownia kpi ze swoich przeciwników politycznych, tradycyjnie atakuje rząd, a przede wszystkim uprawia polityczne żebractwo i prosi o datki „10 zł, 5 zł, 20 zł” na jego partię.

Hołownia apeluje:

- Teraz tak naprawdę musimy się przygotować na coś, co jest istotą w demokracji - na sprawowanie rządów, może na współrządzenie, na to, żeby konsekwentnie sprawować wasze sprawy, a więc to wszystko, co dzisiaj wkładamy w naszą działalność ma się później zwrócić, a naszym zadaniem jest to, żeby się zwróciła

Kpi z planów podziału województwa mazowieckiego:

- Żeby wszystkie gazety były pisowskie, żeby było województwo radomskie, które będzie najbiedniejszym województwem w okolicy, ale PiS będzie mógł tam rządzić, a żeby wszyscy sędziowie chodzili na pasku Ziobry

Dodaje też:

- To są najważniejsze problemy, którymi oni będą się zajmować. Ja już nawet nie wiem, na jakiej planecie oni żyją i nie wiem, czy chcę, żeby z tej planety wrócili

Hołownia skrytykował także twardą postawę polskiego rządu w sprawie weta unijnego budżetu, szydzi z działań rządu w walce z epidemią koronawirusa oraz atakuje ministra Michała Wójcika:

- Jemu dali też obronę praw obywatelskich. Oni tak naprawdę robią z niego rzecznika praw obywatelskich. Wyobrażacie sobie mieć rzecznika praw obywatelskich w osobie ministra Wójcika gadającego takie rzeczy? Ale to jest właśnie rząd Morawieckiego. Dlaczego on to musi robić? Bo Ziobro założy mu podwójnego Nelsona i skończy mu rząd. Nasz premier, premier RP jest zaszantażowany przez Zbigniewa Ziobro i jego partyjkę. To jest przywódca! To jest ten, który jest wielkim gierojem i pokazuje, że on tutaj trzyma wszystkich za fraki, że on tutaj będzie rozdawał i walczył z epidemią

