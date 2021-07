Holandia. Zatrzymano Polaka podejrzanego o postrzelenie holenderskiego dziennikarza

Z informacji opublikowanych przez serwis telegraaf.nl dowiadujemy się, że holenderska policja zatrzymała 35-letniego Polaka, który jest podejrzany w sprawie postrzelenia w Amsterdamie holenderskiego dziennikarza śledczego Petera de Vriesa. Amsterdamska policja potwierdziła te informacje.

Oprócz Polaka zatrzymany został także 21-letni mężczyzna z Rotterdamu i w piątek mają usłyszeć zarzuty. Zatrzymany też w tej 18-latek został zwolniony.

Informację o zatrzymaniu Polaka potwierdził rzecznik amsterdamskiej Policji

Do postrzelenia holenderskiego dziennikarza śledczego zajmującego się tematami kryminalnymi doszło we wtorek ok. godziny 19.30 przy ulicy Lange Leidesdwarsstrat w Amsterdamie doszło. Stan De Vriesalekarze określili jako bardzo poważny, a dziennikarz obecnie walczy o życie.

64-letni dziennikarz prowadził m.in. dziennikarskie śledztwa dotyczące przestępczego półświatka. Agencja Associated Press podaje, że wielokrotnie pojawiały się sugestie, że dziennikarz może stać się celem ataków.

mp/wp.pl