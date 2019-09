Holandia. Lekarka zabiła pacjentkę. Sąd: To nic takiego

Do mordu doszło trzy lata temu. Pacjentka, którą zabito, w 2012 roku na piśmie stwierdziła, że jeżeli trafi do domu opieki, to chce poddać się eutanazji - ale w momencie, który sama wybierze.

W roku 2016 miała rzeczywiście trafić do takiego ośrodka. Kobietę zaproszono na poranną kawę. Lekarka w porozumieniu z rodziną, bez wiedzy pacjentki, dosypała do kawy środki nasenne. Kobieta jednak nie zasnęła. Otrzymała wtedy zastrzyk ze środkiem nasennym. Nie podobało jej się to. Przysnęła, ale wybudziła się. Nie chciała poddawać się już żadnym czynnościom. Lekarka poprosiła rodzinę kobiety, by ją przytrzymała. Zrobili to - i podano jej śmiertelną truciznę.