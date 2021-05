HIT! Hołownia wziął się za geopolitykę. ,,Myśmy upokarzali Berlin’’

Szymon Hołownia kolejny raz „zrobił dzień” internautom. Po tym, jak były gwiazdor TVN zajął stanowisko na temat polskiej armii, przyszedł czas na kuriozalne wywody o geopolityce. Lider Polska 2050 zaprezentował swoją tezę na wyjaśnienie tego, dlaczego Niemcy budują gazociąg z Rosjanami. Jego zdaniem dlatego, że… Polacy „upokarzali Berlin’’.

Szymon Hołownia był gościem Polsat News, gdzie postanowił zrecenzować polską politykę zagraniczną. Odniósł się do budowy gazociągu Nord Stream 2 przekonując, że jego dokończenie jest możliwe, ponieważ… rząd PiS „wypiął się na cały świat”.

- „Gdybyśmy byli w Trójkącie Weimarskim dzisiaj rzeczywiście znaczącym głosem i gdyby ten Trójkąt Weimarski rzeczywiście funkcjonował, to może być może mielibyśmy wpływ na Nord Stream 2, ale zgodnie z decyzją Kaczyńskiego wypięliśmy się na cały świat, uznaliśmy, że jesteśmy wyspą, która do współpracy nikogo nie potrzebuje, a jak do Brukseli, to tylko pieniądze. I dzisiaj mamy to, co chcemy. To śmiertelnie niebezpieczna polityka w takich warunkach geopolitycznych, co przypomniał nam teraz Łukaszenka”

- przekonywał polityk.

Kiedy Bogdan Rymanowski zwrócił mu uwagę, że to jednak Berlin zaczął interesy z Moskwą, Hołownia wysunął jeszcze bardziej absurdalną tezę:

- „Ale panie redaktorze, to jak myśmy upokarzali Berlin i to jak myśmy upokarzali wszystkich partnerów w UE przez ostatnie lata to nie ma absolutnie precedensu. Jeśli się kogoś upokarza, cały czas obraża, cały czas się tłumaczy, że my sobie sami poradzimy, a was to uczyliśmy jeść widelcem, a wam będziemy wypominali różne inne rzeczy, to proszę wybaczyć, ale gdy przyjdzie do załatwiania wspólnych interesów, to może być kłopot”

- mówił.

Nie zabrakło też „dobrych rad” dla prezydenta Andrzeja Dudy. Stwierdził, że powinien on zadzwonić do Joe Bidena i bezpośrednio z nim porozmawiać, ale zdaniem Hołowni „nikt tam tego telefony od niego nie odbierze”.

Egzperd 😂 — Piotr (@petrus_paulus7) May 26, 2021

Tęga głowa. Wiejec go w mediach. Zaraz z 20,50 zrobi się 10,50 😂 — aadamczyk (@aadamczyk13) May 26, 2021

kak/Twitter