GPC: ,,Doprowadził do bankructwa szpitala, teraz ma przewodzić Senatowi''

Toni 12.11.19 9:41

Gdyby w 2015 roku wygrało PO to Polska by do dzisiaj znowu byłaby podległa zostałaby za długi jakie PO robiło landem Niemiec t partia do tego dążyła.To POniemiecka partia antypolska przez ostatnie 4 lata przeszkadzali w dobrej zmianie i biegali do szwabów i UE szwabskiej na skargę.Teraz pchają się do Senatu by znowu przeszkadzać w rządach. Tak jak ze strajkiem Nauczycieli Broniarz, gdyby mieli większość w Senacie to by PIS nie przeforsował uchwały która pomogła uczniom zdać maturę. POgonić te antypolskie paskudztwa z sejmu i Senatu.PO to DNO i ZŁO.