Gowin o propozycjach ,,handlowych’’ PiS dla posłów Porozumienia

- Każdy z moich posłów otrzymywał bardzo atrakcyjne propozycje „handlowe” od PiS – powiedział w środę na antenie RMF FM były już wicepremier Jarosław Gowin.

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się we wtorek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie byłego już wicepremiera Jarosława Gowina, który w rządzie pełnił też funkcję ministra rozwoju, pracy i technologii. Dymisja ta została wcześniej ogłoszona we wtorek przez rzecznika rządu Piotra Müllera, który w uzasadnieniu podał, że powodem odwołania jest podejście Gowina oraz jego współpracowników do projektów Polskiego Ładu.

– Partia Porozumienie podjęła decyzję o wyjściu ze Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS, teraz w swoich sumieniach decyzje będą podejmować poszczególne osoby – powiedział lider Porozumienia.

W opinii lidera Porozumienia w Sejmie istnieje „nieformalny sojusz podatkowy między PiS a częścią Lewicy z partią Razem”. – W ten sposób PiS w sprawach gospodarczych będzie realizował program skrajnie socjalistyczny – powiedział Gowin.





mp/rmf fm