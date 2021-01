Gorąco w Amsterdamie! Policja użyła armatek wodnych, nad miastem wojskowe helikoptery

W centrum Amsterdamu doszło do zamieszek związanych z protestami, które wybuchły w związku z wprowadzeniem przez rząd godziny policyjnej.

Jak poinformował na Twitterze Andrzej Pawluszek:

„Centrum Amsterdamu zablokowane. Policja użyła armatek wodnych przeciwko protestującym przeciwnikom godziny policyjnej. Nad miastem latają wojskowe helikoptery”.

Burmistrz Amsterdamu śródmieście ogłosił „stregą wysokiego ryzyka” jeszcze przed rozpoczęciem zapowiedzianych na dziś manifestacji.

Starcia miały też miejsce w Eindhoven oraz w Urk.

