Georgette Mosbacher: Europa nie rozumie, że Polska jest dziś dużym graczem

katolik 25.2.20 9:17

Ponieważ dno PO w Polsce a tusk w Europie splajtowali , to za wszelką cenę chcą udowodnić ,ze Polska za PIS sobie nie radzi ,że przecież to jest niemożliwe...bo pieniędzy nie było przecież i miało nie byc , tak,aby nastąpił w końcu rozbiór. Materia sprawy jest gruba, dno mor-społ-polit-intel popslsldwiosnanowoczesnahołow i ci co na nich głosują zaciągają grzech społeczeństwa i osobiste przekleństwo życia. Powiedziano kładę przed toba błogosławieństwo albo przekleństwo. Robia zadymy na cały swiat, jakie poniżające to dno - szambo , trudno uwierzyć ,ze az takim dnem społecznym ,taką zakałą można byc