Gender na uczelniach. Gowin zdania nie zmienił

Marek 15.11.19 8:50

Gender nie jest nauką i zgodnie z metodologią nauk powinna się znaleźć tam gdzie tarot, wróżbiarstwo, etc. Sparafrazuję dowcip aby zobrazować sytuację: pani zdała, a pani zdawało się, że to nauka. Zaburzenia leczy się, czasem bardzo skutecznie. Dlaczego nie dopuszczacie do głosu, nie cytujecie osób, które wyleczyły się z tych zaburzeń, to oni i terapeuci dają nadzieję tym wszystkim z zaburzeniami.

Natomiast osobiste zapewnienia Gowina znaczą mniej niż zero. To teraz za każdym razem będzie on osobiście reagował. Tutaj potrzebna jest zmiana systemowa. Nie można zachwaszczać nauki takimi bujdami. Wróżeniem z fusów niech zajmują się w andrzejki. A tak sprawiają wrażenie dla wielu zagubionych, zaburzonych, że to co bredzą jest na dokładkę naukowe. Śmieją się z nich studenci pierwszego roku, którzy liznęli co nie co metodologi nauk.

Dajcie zaburzonym placebo i bardziej im to pomoże niż te wszystkie brednie pseudo magistożek.