,,Gazeta Polska'': Ojciec Grodzkiego był w UB

resortowe dzieci 4.2.20 20:32

Mamy obecnie dwie gwiazdy totalniackiej opozycji: Grodzki syn ubeka i Juszczyszyn syn ZOMOwca. I wszystko byłoby byłoby ok, bo przecież dzieci nie są winne kim byli ich rodzice, ale pytanie brzmi - kim byliby juniorzy, gdyby nie ich ojcowie??? Ukończenie studiów prawniczych w komunie, ale i po 89 r. bez punktów za pochodzenie i koligacji było nie lada wyczynem, jeszcze większym wyczynem było dostanie się do palestry i pracy w zawodzie. To samo tyczyło się medycyny, pamiętam jak mój kolega z liceum, już przed maturą wiedział nie tylko co będzie studiował (wiadomo że każdy już cos miał w głowie) ale on juz wiedział gdzie będzie studiował. A że miał ojca lekarza, zasłużonego towarzysza PZPR, oraz że miał długi jęzor, to się wygadał, że tatuś już wszystko załatwił i AM w królewskim mieście stoi dla niego otworem, egzaminy to formalność. Myśmy musieli kuć i składać papiery na kilka uczelni, on choć kiepski uczeń, dzięki tatusiowi, był już ustawiony. Takich przykładów resortowych tatusiów sa tysiące, ja sam wymieniłbym jeszcze co najmniej dziesięć