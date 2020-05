Gasiuk-Pihowicz o wyborze prezesa SN: Ćwierćprezes i ćwierćprezydent

Leszek 26.5.20 16:04

Rafał Trzaskowski też jest słupem, tylko bardziej samodzielnym niż Kidawa". Kto za nim stoi?





https://www.youtube.com/watch?v=JW-4HGHsD5o





Dariusz Matecki ujawnia: Trzaskowskiego sponsorował Soros

Dariusz Matecki na swoim kanale youtube zamieścił materiał potwiedzający jego odkrycie faktu, że studia Rafała Trzaskowskiego były finansowane przez Sorosa.



Rafał Trzaskowski jest Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawa. Na jego stronie internetowej w zakładce „O mnie” jest informacja, że był on stypendystą Universytetu w Oxfordzie i było to stypendium Instytutu Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa w Paryżu oraz samego Uniwersytetu w Oxfordzie. W informacji nie ma najmniejszej zmianki na temat sponsorowania go przez Sorosa. Matecki odkrył, że na profilu FB Trzaskowskiego z 3 listopada 2017 jest wpis: „byłem na stypendiach za pieniądze amerykańskie, polskie i unijne. Na Oxfordzie byłem na stypendium Sorosa”.



W portalu Wikipedia znajduje się wpis dotyczący Trzaskowskiego gdzie ogólnie stwierdzono, że był stypendystą Oxford University w 1996 roku.



Matecki w tweetach usiłował się dowiedzieć jaka organizacja Sorosa finansowała studia Trzaskowskiego jednak nie otrzymał odpowiedzi. Postanowił, zatem, zbadać „u źródła” i wybrał się na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim. Kiedy zaczął pytać zebrani na sali widzowie wybuczeli go, krzyczeli wulgaryzmy. Sam Trzaskowski unikał odpowiedzi na temat, jaka fundacja sponsorowała jego karierę, choć potwierdził, że miał stypendium od Sorosa.



Zobacz cały materiał, w tym spotkanie z Trzaskowskim:



Pamiętamy, jak to żydomasoński Klub Rzymski w 1968 roku zaplanował zmniejszenie populacji ludzkiej do połowy, a „przydział” dla Polski ustalono na 15 milionów tubylców. Tymczasem Chabad Lubawicz domaga się redukcji populacji ludzkiej do 600 milionów gojów, podczas gdy łączna liczba samej diaspory żydowskiej jest oficjalnie szacowana na około 13 milionów, ale nie brak szacunków podwajających tę liczbę.