'Fakt' podał nieprawdziwą informację. Ostra reakcja Beaty Szydło

Krzysiek 16.8.19 20:28

Cóż, czego się spodziewać po niemieckim polskojęzycznym tabloidzie. Nieboszczyk Goebbels rechocze w piekle: "To moje metody". Zanim sprostują, o ile w ogóle, to pójdzie w świat i zaistnieje jako tzw. (nomen omen) "fakt prasowy". Bez związku z rzeczywistością. I o to im chodzi. Nawet w przypadku procesu o zniesławienie wezmą swoich prawników, którzy będą odwlekać sprawę w nieskończoność.